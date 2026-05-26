«Купіть новий телефон і викиньте старий»: на Тернопільщині викрили організаторів втечі за кордон

На Тернопільщина правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України.

Як повідомили у Тернопільській окружній прокуратурі, підозрюваним інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

За даними слідства, у квітні 2026 року чоловіки підшукали жителя області, який хотів виїхати за межі України під час воєнного стану, та запропонували йому незаконний маршрут в обхід офіційних пунктів пропуску.

Свої «послуги» організатори оцінили у 10 тисяч доларів США. Частину суми — 4 тисячі доларів — вони отримали авансом під час зустрічі у Тернополі.

«Організатори розробили для чоловіка цілу інструкцію з конспірації», — повідомляють правоохоронці.

За версією слідства, «клієнту» наказали придбати новий мобільний телефон, а старий — викинути, щоб уникнути відстеження. Також він мав підготувати плащ, павербанк та зробити фото, яке нібито мало допомогти уникнути затримання прикордонниками.

Крім того, після підготовки з чоловіком мала зв’язатися жінка, яка під виглядом волонтерки повинна була координувати його виїзд у складі спеціально сформованої групи.

«Організатори гарантували повний успіх, проте їхні дії вчасно припинили правоохоронці», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.