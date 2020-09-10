Де на Тернопільщині виявили 245 нових випадків коронавірусу станом на 10 вересня

Станом на 10 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 8055 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7485 випадків – дорослі, 570 випадків – діти), з них 96 летальних (1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр). Видужало 3724 особи.