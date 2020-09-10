Де на Тернопільщині виявили 245 нових випадків коронавірусу станом на 10 вересня
Станом на 10 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 8055 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7485 випадків – дорослі, 570 випадків – діти), з них 96 летальних (1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр). Видужало 3724 особи.
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 2176 (906 одужало, 14 летальних, 1256 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 467 (173 одужало, 6 летальних, 288 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 146 (49 одужало, 2 летальних , 95 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 423 (155 одужало, 7 летальних, 261 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 450 (164 одужало, 3 летальних , 283 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 291 (110 одужало, 9 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 172 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 414(190 одужало, 6 летальних, 218 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 154 (53 одужало, 101 продовжують хворіти);
– Козівський район – 221 (120 одужало, 2 летальних, 99 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 554 (461 одужало, 9 летальних, 84 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 215 (154 одужало, 61 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 395 (287 одужало, 7 летальних, 101 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 147 (60 одужало, 1 летальний , 86 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 34 (15 одужало, 3 летальних, 16 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 313 (113 одужало, 3 летальних , 197 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 678 (258 одужало, 5 летальних, 415 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 669 (232 одужало, 5 летальних , 432 продовжують хворіти);
– Шумський район – 308 (224 одужало, 13 летальних, 71 продовжують хворіти);
За попередню добу:
– видужало 93 особи;
– проведено 1089 досліджень методом ПЛР;
– підтверджено 245 випадків зараження вірусом COVID-19.
– зареєстровано 4 летальних випадки – чоловік 68 р. та жінка 66 р. м. Тернопіль, чоловік 66 р. м. Копичинці Гусятинський район, жінка 72 р. м. Бучач.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (70 осіб)
Бережанський район (20 осіб):
• м. Бережани – 12
• с. Волиця – 6
• с. Посухів – 1
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (4 особи):
• смт Скала-Подільська – 1
• с. Цигани – 1
• с. Більче-Золоте – 2
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Переволока – 2
• с. Русилів – 1
• с. Скоморохи – 1
• с. Млинки – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (28 осіб):
• с. Яблунів – 1
• м. Хоростків – 5
• с. Котівка – 1
• с. Личківці – 3
• смт Гусятин – 2
• с. Теклівка – 2
• м. Копичинці – 5
• с. Хлопівка – 1
• с. Круголець – 1
• с. Нижбірок – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Городниця – 1
• с. Сорока – 2
• с. Самолусківці – 1
• с. Коцюбинці – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• с. Добрівляни – 1
• м. Заліщики – 2
• с. Нирків – 1
• с. Бедриківці – 1
• с. Касперівці – 1
Збаразький район (29 осіб):
• с. Чернихівці – 5
• с. Травневе – 2
• с. Тарасівка – 3
• с. Колодне – 1
• м. Збараж – 6
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• смт Вишнівець – 2
• с. Базаринці – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Бодаки – 1
• с. Іванчани – 2
• с. Ліски – 1
• с. Доброводи – 1
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Манаїв – 1
• смт Залізці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Лопушани – 1
Козівський район (4 особи):
• смт Козова – 2
• с. Конюхи – 1
• с. Купчинці – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Кременець – 1
• с. Ридомиль – 1
• с. Підлісці – 1
Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
Монастириський район (2 особи):
• с. Горішня Слобідка – 1
• с. Гранітне – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Колодіївка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (6 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Буданів – 4
Тернопільський район (42 особи):
• с. Байківці – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Біла – 4
• с. Малий Ходачків – 2
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Плотича – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Романівка – 2
• с. Грабовець – 2
• с. Острів – 1
• с. Великий Глибочок – 3
• с. Мишковичі – 3
• с. Велика Лука – 1
• с. Довжанка – 3
• с. Баворів – 2
• с. Настасів – 1
• с. Красівка – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Лучка – 1
• с. Мар’янівка – 1
• с. Петриків – 1
• с. Ступки – 1
• с. Чернелів-Руський – 1
Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Милівці – 1
• с. Заболотівка – 1
Шумський район (2 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Мирове – 1