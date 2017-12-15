Підозрювані у вбивстві тернопільського активіста Віталія Ващенка вигороджують замовника

12 грудня відбулося судове засідання по справі щодо вбивства громадського активіста з Кременця Віталія Ващенка. Попередньо було заплановано під час слухання допитати чотирьох підсудних, проте встигли дати покази лише двоє із них — підозрюваний в організації злочину та посередник (допит кожного тривав понад годину), інших двох, підозрюваних у нападі на активіста та його побитті 26 травня 2016-го, допитають на наступному засіданні у вівторок, 26 грудня.

Чимало часу на засіданні було виділено на зачитування висновку хмельницьких експертів щодо причини смерті Віталія Ващенка та правильності діагностування та надання йому медичної допомоги у Кременецькій районній лікарні. Клопотала про дану експертизу сторона підсудних, сподіваючись, що, можливо, буде знайдено певні помилки у діях лікарів, котрі могли призвести до летальних наслідків, а це відповідно могло б зменшити вину нападників. Утім, нічого такого експерти не знайшли, натомість ще раз підтвердили, що смерть Віталія Ващенка настала у результаті несумісної із життям травми голови (відкрита черепно-мозкова травма, набряк мозку), а також через сукупність завданих йому чисельних травм.

Допити двох підсудних не стали якимось відкриттям — вони, як і варто було очікувати, заперечили свою причетність до смерті Віталія Ващенка. Підозрюваний в організації злочину зазначив, що до затримання нічого не знав про активіста, не бачив його фотографій, ні з ким не спілкувався про нього. Аналогічне стверджує й підозрюваний у посередництві щодо вчинення вбивства. Своє перебування на Тернопільщині напередодні та в день вбивства Віталія Ващенка вони пояснюють тим, що хотіли налагодити перевезення автомобілів із-за кордону, а тому цікавилися автомобільним ринком нашої області. Підозрюваний в організації злочину лише повідомив, що чув від двох із їхньої компанії, котрі їздили в пошуках купівлі автомобіля Тернопільщиною, про ніби-то випадковий конфлікт із невідомим чоловіком. З такої озвученої версії можна припустити, що двоє інших підсудних, безпосередньо причетних до побиття Віталія Ващенка, стверджуватимуть про побутовий конфлікт з активістом, приховуючи будь-які ланцюжки щодо замовлення вбивства. Покази підозрюваних, дані в суді, суттєво відрізняються від даних слідству відразу після затримання — тоді вони чітко розповідали про мотиви та подробиці нападу. Таку розбіжність підсудні пояснюють тиском на них правоохоронців під час слідства. Оцінку нинішнім показам підозрюваних у злочині дасть суд. Варто наголосити, що упродовж розгляду справи (а це більше року) суд детально вивчив докази причетності підсудних до злочину, зокрема, сліди крові загиблого на одязі підсудних, телефонні розмови, записи з камер відеоспостереження, вислухав покази свідків — усе це не можливо заперечити нинішніми версіями підсудних.

Наступне судове засідання відбудеться 26 грудня о 12-ій годині. Заплановано допит свідків та дебати між сторонами процесу. А далі — вирок…

НОВА Тернопільська газета