Під час захисту Батьківщини загинув Ігор Дидик з Тернопільщини
На превеликий жаль, наша Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами. Повідомляють у міській раді.
З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя с. Гиновичі Ігоря ДИДИКА.
Ігор ДИДИК 1979 року в с. Гиновичі. Закінчив Гиновицьку початкову та Жуківську загальноосвітню школи. Після школи працював на різних роботах.
Мобілізований на військову службу 25.05.2024 року.
Солдат ДИДИК Ігор Григорович (1979 р. – 13.11.2024 р.) , старший стрілець-оператор 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А7028 героїчно загинув 13 листопада 2024 року під час захисту Батьківщини, мужньо виконавши військовий обов’язок, в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.
В смутку залишилися мати, брати та сестри.
Зустріч тіла загиблого Героя Ігоря ДИДИКА відбудеться завтра, в суботу, 16 листопада о 11:15 год . Кортеж з тілом буде рухатися вулицями Бережан – Тернопільська, Золочівська до його родинного обійстя в с. Гиновичі орієнтовно між 11:15 год та 11:45 год.
Орієнтовно о 11:20 на роздоріжжі вулиць Тернопільська та Золочівська тіло Героя зустрінуть священники.
Чин похорону розпочнеться 16 листопада о 12:00 год на родинному обійсті Ігоря ДИДИКА на вулиці Франка в с. Гиновичі.
Прощання з Ігорем ДИДИКОМ відбудеться приблизно о 13:00 год в Церкві с. Гиновичі.
Похоронять Героя на кладовищі с. Гиновичі.
Для бережанців, бажаючих віддати останню шану загиблому Герою, з подвір’я бувшого ліцею №2 приблизно о 11:20 год буде відправлятися автобус
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Вічна Слава ГЕРОЮ!