Під час захисту Батьківщини загинув Ігор Дидик з Тернопільщини

На превеликий жаль, наша Бережанська громада знову несе непоправні втрати на жорстокій війні, розв’язаній нашими одвічними ворогами. Повідомляють у міській раді.

З глибоким сумом сповіщаємо про загибель нашого земляка, жителя с. Гиновичі Ігоря ДИДИКА.

Ігор ДИДИК 1979 року в с. Гиновичі. Закінчив Гиновицьку початкову та Жуківську загальноосвітню школи. Після школи працював на різних роботах.

Мобілізований на військову службу 25.05.2024 року.

Солдат ДИДИК Ігор Григорович (1979 р. – 13.11.2024 р.) , старший стрілець-оператор 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А7028 героїчно загинув 13 листопада 2024 року під час захисту Батьківщини, мужньо виконавши військовий обов’язок, в зоні виконання бойових завдань поблизу н. п. Торецьк Бахмутського району Донецької області.

В смутку залишилися мати, брати та сестри.

Зустріч тіла загиблого Героя Ігоря ДИДИКА відбудеться завтра, в суботу, 16 листопада о 11:15 год . Кортеж з тілом буде рухатися вулицями Бережан – Тернопільська, Золочівська до його родинного обійстя в с. Гиновичі орієнтовно між 11:15 год та 11:45 год.

Орієнтовно о 11:20 на роздоріжжі вулиць Тернопільська та Золочівська тіло Героя зустрінуть священники.

Чин похорону розпочнеться 16 листопада о 12:00 год на родинному обійсті Ігоря ДИДИКА на вулиці Франка в с. Гиновичі.

Прощання з Ігорем ДИДИКОМ відбудеться приблизно о 13:00 год в Церкві с. Гиновичі.

Похоронять Героя на кладовищі с. Гиновичі.

Для бережанців, бажаючих віддати останню шану загиблому Герою, з подвір’я бувшого ліцею №2 приблизно о 11:20 год буде відправлятися автобус

Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…

Вічна Слава ГЕРОЮ!