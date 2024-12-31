Тернопільщина втратила молодого захисника Олександра Савощенка

💔 Війна продовжує приносити біль у Великоберезовицьку громаду, повідомляють у селищній раді.

🕯️У понеділок, 30 грудня 2024 року, зупинилося серце солдата військової частини А 4917 Савощенка Олександра Романовича.

🇺🇦 Військовослужбовець Савощенко Олександр Романович народився 07 березня 2000 року на Харківщині. Був водієм першої зенітної кулеметної роти військової частини А 4917. Після одруження проживав у селі Острів Великоберезовицької громади.

😭 Під час військової служби отримав поранення й після реабілітації продовжив нести службу у військовій частині. Але на жаль, 30 грудня 2024 року, серце воїна Олександра зупинилось на 24 році життя…

💔 Траурний кортеж з тілом загиблого Олександра Савощенка прибуде у село Острів в четвер, 02 січня 2025 року об 11:30. Просимо жителів громади вийти та гідно зустріти Героя, який обороняв українську землю.

🕯️ Парастас відбудеться о 19:00 у селі Острів, 02 січня 2025 року.

🥺 Чин похорону розпочнеться, у п’ятницю, 03 січня 2025 року об 11:00.

💔🇺🇦 Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Героя Олександра. Схиляємо голови у скорботі… Вічна та світла пам’ять воїну!