Понад усе любив життя, але ще більше – свою Батьківщину, – загинув захисник Василь Болдак

28 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання в Запорізькій області загинув солдат 85 окремого батальйону бригади Василь БОЛДАК. Йдеться у повідомленні 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Військовослужбовець був призваний на службу під час мобілізації 4 липня 2023 року Кременецьким РТЦК та СП. Проходив службу на посаді стрільця 3 стрілецької роти.

Василь Лук’янович понад усе любив життя, але ще більше – свою Батьківщину. Він робив все можливе, щоб наблизити нашу перемогу у війні з агресором. Як справжній патріот, не залишився осторонь у цей важкий для України час. Добровольцем пішов захистити свою країну, не чекаючи, коли війна постукає у його двері. Його непохитна воля, віра й рішучість стали прикладом у повсякденній службі для побратимів які щодня піл-о-пліч стояли з ним поруч.

Зупинилося серце захисника, але не зупинилися час та українська боротьба, яка приведе нас до перемоги.

В селі Велика Михайлівка Дніпропетровської області поховали героя з почестями.

Вічна пам’ять і слава воїну, який віддав життя за свободу України!