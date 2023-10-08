У військкоматі побили тернополянина та його гостя, – службовці можуть сісти на 12 років

🔹 Били двох військовозобов’заних у Тернополі – зареєстровано кримінальне провадження, – повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

🔸 За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.5 ст.426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

🔸 На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян. Службовці наносять місцевому мешканцю та гостю міста численні удари кулаками.

🔸 Наразі встановлюються усі обставини та особи кривдників, вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру.

🔸 Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові, процесуальне керівництво – Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

🔸 Довідково: санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

ℹ️ Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.