Тернопільщина втратила захисника Василя Куліковського, брат якого зник безвісти

Теребовлянська громада з глибоким сумом повідомляє, що 20 січня 2026 року відійшов у вічність мешканець села Кровинка Куліковський Василь Володимирович, 28.03.1988 р.н.

Василь Куліковський був військовослужбовцем, захищав Україну від російського ворога. До лав Збройних сил України був мобілізований у січні 2023 року. Його рідний брат Володимир, також захисник України, зник безвісти у березні 2023 року. У зв’язку з цим Василь Куліковський у квітні 2024 року був демобілізований з лав ЗСУ.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника-Героя. Поділяємо ваш невимовний біль і сумуємо разом із вами. Нехай Господь дасть сили пережити цю втрату, а світла пам’ять про Василя назавжди збережеться в серцях усіх, хто його знав.

У Василя Куліковського залишилися батьки та двоє дітей – неповнолітні син і донька.

Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають!