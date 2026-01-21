“Янгол” для своїх, “Ангел смерті” для ворога: 20-річна медикиня з Буковини рятує життя під КАБами

Марина Крижанівська з Путили пішла на війну у 18 років – одразу після школи. Пройшла пекельні Бахмут та Авдіївку, врятувала сотні життів. На Буковині історія юної бойової медикині з позивним “Янгол” вражає мужністю, витримкою та самовідданістю. Про це розповідає чернівецьке видання BUK Media.

24 лютого 2022 року Марина щойно закінчила школу. Наступного дня, не вагаючись, взяла документи і пішла добровільно до територіального центру комплектування. Каже, що тоді не було страху — було лише чітке розуміння: країну потрібно захищати. Спочатку дівчину взяли працювати на кухню, але вже через два місяці перевели в інженерно-саперну роту. Паралельно Марина проходила курси з тактичної медицини, адже відчувала, що її покликання — рятувати життя.

Через рік служби її відправилиу найгарячіші точки Харківщини. У перший же день — приліт за сто метрів від позицій. З часом до обстрілів звикла, однак найбільша тривога завжди була не за себе, а за побратимів. Саме вони й дали їй позивний “Янгол” — за здатність з’являтися там, де найнебезпечніше. Для українських воїнів вона — янгол-охоронець, тоді як ворог називає її “Ангелом смерті”.

Після року служби Марина стала бойовим медиком. Вона зупиняє кровотечі, стабілізує стан поранених, виносить бійців з позицій під щільними обстрілами. Найважчим випробуванням для неї стало повідомлення родинам про загибель воїнів. Один із таких дзвінків довелося робити, стоячи поруч із тілом побратима. У той момент, зізнається Марина, плакали всі.

Вона пройшла Харківщину, Бахмут і Авдіївку. У Бахмуті майже щодня були “двохсоті” і “трьохсоті”. В Авдіївці — безперервні вибухи КАБів, звуки яких Марина називає найжахливішими з усього, що доводилося чути.

Старша сестра Марини, Христина, також стала бойовою медикинею. Вона вступила до лав ЗСУ восени 2023 року, надихнувшись прикладом молодшої сестри. Сьогодні сестри Крижанівські разом рятують життя українських захисників.

Марина планує залишатися на фронті до перемоги. Вона мріє про мирне життя, маленький будиночок у Карпатах і двох дітей.

“Хочу, щоб закінчилася війна. Хочу маленький будиночок у Карпатах. І двох дітей. Здається, це так мало. Але зараз це все, про що я мрію”, — каже бойова медикиня.

Сестри Крижанівські з Путили пройшли найгарячіші точки війни, врятували сотні життів і продовжують боротися за майбутнє України.