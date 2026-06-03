У Тернополі медики «швидкої» повернули до життя чоловіка після зупинки серця

У Тернополі бригада екстреної медичної допомоги врятувала життя чоловікові, який раптово втратив свідомість і перебував у стані клінічної смерті.

Виклик надійшов до бригади №4 з приводу раптової втрати свідомості. Після прибуття медики виявили, що у пацієнта відсутні свідомість, дихання та ознаки ефективного кровообігу.

Не гаючи часу, фахівці розпочали серцево-легеневу реанімацію відповідно до сучасних медичних протоколів.

Під час моніторингу було зафіксовано фібриляцію шлуночків — одне з найнебезпечніших порушень серцевого ритму, яке без негайної допомоги часто призводить до смерті.

Завдяки професійним і злагодженим діям бригади після проведення серцево-легеневої реанімації, дефібриляції та медикаментозної терапії медикам вдалося відновити спонтанний кровообіг у пацієнта.

Після стабілізації стану чоловіка госпіталізували до профільного лікувального закладу для подальшого лікування.

До складу бригади, яка врятувала життя тернополянину, входили лікарка з медицини невідкладних станів Ірина Костів, парамедик Назар Краковецький та екстрений медичний технік Петро Максимів.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначають, що цей випадок вкотре підтверджує: професіоналізм, оперативність та командна робота медиків щодня дають шанс на життя навіть у найкритичніших ситуаціях, коли рахунок іде на хвилини.