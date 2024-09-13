Воїна ЗСУ Олега Джумана з Чорткова визнано загиблим через суд

У перший день великої війни по власній волі переступив поріг ТЦК та СП, виявивши бажання захищати Україну від московської наволочі. Неодноразово був у найгарячіших точках війни. Через два роки – у лютому 2024 – прийняв свій останній бій на Донеччині. Тіло Героя досі під окупацією. Але рішенням суду Джумана Олега офіційно визнали загиблим, повідомляє Чортківська міська рада.

Джуман Олег Сергійович, народився 19 квітня 1984 року в м. Сокаль Львівської області. Навчався в Сокальській ЗОШ №3, поглиблено вивчаючи англійську мови. Закінчив національний університет «Львівська політехніка», майстер спорту з плавання.

Проходив строкову службу в лавах ЗСУ на посаді стрільця роти охорони військової частини А2802. По життю йшов принципово, дисципліновано та хоробро, завжди маючи твердість у своїх переконаннях. До 2014 р. був жителем м. Львова. З 2014 року другим домом для Олега стало м. Чортків, де він одружився та планував своє майбутнє.

З початком повномасштабного вторгнення наступного дня був на порозі ТЦК та СП, ні на секунду не сумніваючись у правильності свого рішення. Брав участь у заходах, необхідних для забезпеченнях охорони України, перебуваючи в межах району виконання бойових завдань.

15 лютого 2024 року прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області, служачи інструктором навчального взводу навчальної роти військової частини А3211.

У Героя залишилися мати, дружина, тітка, брати, сестри, племінниці. Тіло Героя досі перебуває на окупованій території…