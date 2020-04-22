Перелік аптек у Тернополі, де можна придбати антисептики, маски, парацетамол та інші популярні медичні товари

Подаємо перелік аптек, де можна придбати антисептики, маски, парацетамол та інші популярні медичні товари:

🔹У мережі аптек «Сімейний лікар»

🔹Аптека «ЗІ» ( Шпитальна, 6/77)

🔹Аптека «D.S» (Сагайдачного,5 / Митрополита Андрія Шептицького, 2)

🔹Аптека «Вигідні пропозиції» – цілодобова з градусником (Р. Купчинського, 9)

🔹Аптека «Смайл» (Лучаківського, 5Б)

Просимо не займатися самолікуванням та при перших ознаках захворювання звертатися до свого сімейного лікаря!