14:30 | 22.04.2020
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Новини Тернополя 

Перелік аптек у Тернополі, де можна придбати антисептики, маски, парацетамол та інші популярні медичні товари

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Подаємо перелік аптек, де можна придбати антисептики, маски, парацетамол та інші популярні медичні товари:
🔹У мережі аптек «Сімейний лікар»
🔹Аптека «ЗІ» ( Шпитальна, 6/77)
🔹Аптека «D.S» (Сагайдачного,5 / Митрополита Андрія Шептицького, 2)
🔹Аптека «Вигідні пропозиції» – цілодобова з градусником (Р. Купчинського, 9)
🔹Аптека «Смайл» (Лучаківського, 5Б)

Просимо не займатися самолікуванням та при перших ознаках захворювання звертатися до свого сімейного лікаря!

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