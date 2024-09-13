Майже 900 млн грн єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини
Упродовж восьми місяців цього року представники бізнесу Тернопільщини, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів області 899,8 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 277,4 млн грн або ж на 45%.
Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. Так, протягом січня-серпня вони сплатили 703,6млн грн єдиного податку, що на 249,3 млн грн або ж на 55%більше, ніж за відповідний період 2023 року.
Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували за 8 місяців 196,2 млн грн єдиного податку, а це на 27,9 млн грн більше, ніж торік у січні–серпні.
Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.
Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.