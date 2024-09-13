15:37 | 13.09.2024
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Майже 900 млн грн єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Тернопільщини

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Упродовж восьми місяців цього року представники бізнесу Тернопільщини, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів області 899,8 млн грн єдиного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 277,4 млн грн або ж на 45%.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. Так, протягом січня-серпня вони сплатили 703,6млн грн єдиного податку, що на 249,3 млн грн або ж на 55%більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували за 8 місяців 196,2 млн грн єдиного податку, а це на 27,9 млн грн більше, ніж торік у січнісерпні.

Єдиний податок – платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

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