Антикризова ініціатива об’єднала 20 тисяч тернополян!

Антикризова ініціатива члена команди Сила Людей Тернополя, менеджера ГО «Тернопільська аграрна дорадча служба» Святослава Абрам’юка (Святослав Абрам’юк) з постачання домашніх продуктів та продукції дрібного фермерства «Від села до міста» здобула велику популярність та стала корисною для значної кількості людей.

На цей момент до ініціативи вже долучилися 20 000 учасників.

«Група діє на волонтерських засадах, тобто ми приділяємо свій вільний час для того, щоб спільнота функціонувала. В день отримуємо від 50 до 100 оголошень, які перевіряємо на дотримання правил групи. Я періодично аналізую активність в групі, приріст, найбільш популярні продукти. Так цього місяць в десятку найпопулярніших увійшли полуниця, вишня, шовковиця, буряк, морква, картопля, хліб на заквасці черешня, персики, капуста»,- розповідає Святослав Абрам’юк.

Святослав каже, що люди часто дякують за майданчик, який він створив. Власне, вдячність мотивує розвивати групу далі. До речі, приклад тернопільського досвіду запозичують й інші області. Приміром, аналогічну спільноту запустили у Івано-Франківську. Деякі обласні центри цікавлять, радяться зі Святославом про те, як краще реалізувати схожі ініціативи.

ВІД СЕЛА ДО МІСТА – ПРОДУКТИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ – це спеціально створений майданчик (група у соціальній мережі Фейсбук), де виробники з області пропонують свою продукцію, а покупці домовляються про купівлю.

Виробники пропонують сотні товарів за такими категоріями:

– м’ясна продукція;

– молочна продукція;

– хлібобулочні вироби;

– городина, овочі;

– крупи, цукор, мука, бобові;

– олія;

– фрукти, ягоди, горіхи;

– продукція бджільництва;

– консервація;

– напої;

– соуси та спеції;

– солодощі;

– насіння, розсади, ін.;

На сьогодні для зручності покупців товарні пропозиції з усіма потрібними даними можна переглядати у табличній формі за посиланням:

https://tinyurl.com/vewuc43

Продавці ж можуть реєструватись та пропонувати власну продукцію, заповнивши відповідну електронну форму за посиланням:

https://tinyurl.com/wptkosw

У реалізації та підтримці ініціативи окрім Святослава Абрам’юка беруть участь директор Благодійного фонду «Контінентал Фармерз Груп» Василь Мартюк, керівник Тернопільська аграрна дорадча служба дорадча служба Мар’яна Томчак та Кооперативне об’єднання “Файні Ґазди” I Co-op Union “Faini Gazdy”

Довідки за телефонами:

067 955 8687

097 934 2524

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