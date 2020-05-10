10 травня – 999 випадків: за добу на Тернопільщині додалися 22 інфікованих COVID-19



ℹЗгідно з даними обласного лабораторного центру станом на 10 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 999 випадках діагноз лабораторно підтверджений (934 випадки – дорослі, 65 випадки – діти), з них 18 летальних. Видужало 310 осіб.

За попередню добу проведено 491 дослідження, підтверджено вперше 22 випадки зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (2 особи).

Шумський район (2 особи):

• с. Бриків – 1

• с. Новостав – 1

Збаразький район (1 особа):

• с. Залісці – 1

Кременецький район (16 осіб):

• м. Кременець – 8

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Великі Бережці – 1

• с. Гаї – 1

• с. Савчиці – 1

• с. Підлісці – 3

Теребовлянський район (1 особа):

• м. Теребовля – 1