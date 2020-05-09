9 травня: +4 випадки COVID-19 у Тернополі, серед яких — двоє дітей

+4 інфікованих COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 9 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 90 ВИПАДКІВ

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у людини, яка перебувала в інфекційному відділенні Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги з підозрою.

🔹Коронавірус також підтвердили у двох дітей, які контактували з хворими на COVID-19. Зараз діти – на амбулаторному лікуванні вдома.

🔹 COVID-19 підтвердили у тернополянина, який повернувся з-за кордону. Аналізи він здав у приватній лабораторії. Результати підтвердили коронавірус.

ℹ️ Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 90 випадків COVID-19 серед тернополян. 21 житель Тернополя одужав.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом