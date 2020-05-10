Нахабний акт вандалізму на Тернопільщині: зірвано та спалено червоно-чорний прапор

Це дуже ганебний вчинок для нашого села. Під цим прапором в 40-50-х роках гинули герої УПА, під цим прапором проливають кров наші захисники на сході України. Тому я, як представник Української націоналістичної організації закликаю цю істоту (або істот), яка зробила такий вчинок визнати свою вину, і публічно вибачитись перед тими, хто проливав кров за цей прапор, захищаючи і вас в тому числі. В іншому разі на винуватців чекає серйозна розплата (вас все одно знайдуть)…

Не допустимо розгулу сепаратизму, – пише чоловік у мережі Фейсбук.