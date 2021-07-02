17 пацієнтів з коронавірусом лікуються у медичних закладах Тернополя

Станом на ранок 1 липня, у двох лікарнях Тернополя залишилося 17 пацієнтів з коронавірусом.

У Тернополі від початку епідемії – 19770 випадків (19296 одужало, 309 летальних) .

У Тернополі за останню добу 0 нових випадків COVID-19. 20 людей за добу одужало.

У лікарнях Тернополя – 17 хворих на COVID-19.

В Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 9 хворих на COVID-19. 5 хворих – на кисневій підтримці через маску.

У Тернопільській лікарні №2 – 8 хворих з COVID-19. 5 хворих – на кисневій підтримці через маску. 1 людина підключена до апарату ШВЛ. 1 пацієнт у лікарні з підозрою.

В Тернопільській лікарні №3 – хворих на коронавірус немає.

У Тернопільській дитячій лікарні – хворих на коронавірус немає.