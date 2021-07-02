На Рівненський полігон відбув зведений взвод Тернопільської бригади територіальної оборони

Протягом трьох діб з 1 по 3 липня 2021 року тернопільські тероборонці будуть змагатися з іншими підрозділами територіальної оборони (ТрО) оперативного командування «Захід» Збройних Сил України. Як повідомив телефоном заступник командира Тернопільського батальйону ТрО з морально-психологічного забезпечення – змагання відбуватимуться з відпрацювання навиків, які воїни здобули у постійних тренуваннях, а саме – з топографії, інженерної справи, вогневої та медичної підготовки.

Побажаємо нашим землякам удачі в змаганнях. Адже вони справжні патріоти, які не словом, а ділом підтверджують свою любов до Вітчизни, які пройшовши горнило війни тепер знову стали у бойовий стрій, на цей раз територіальної оборони Тернопільщини!

Удачі вам хлопці!

#Ігор_Крочак, військовий історик, головний спеціаліст ДАТО, ветеран російсько-української війни, розвідки ЗСУ, офіцер запасу