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456 нових випадків COVID-19 зафіксовано на Тернопільщині станом на 4 березня

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456 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 04 березня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 2 (чоловік 63 р. Чортківський район с. Млинки, жінка 80 р. м. Чортків)
🔺одужало – 179 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1044
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 43221 особа;
🔺одужало – 39093 особи;
🔺летальних випадків – 612 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 4855 (4495 одужало, 69 летальних):
⬆️в т.ч. м. Кременець – 1031 (931 одужало, 15 летальних)
– Тернопільський район – 26037 (23761 одужало, 328 летальних):
⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 12099 (10796 одужало, 146 летальних)
– Чортківський район – 12329 (10837 одужало, 212 летальних):
⬆️в т.ч. м. Чортків – 1754 (1492 одужало, 18 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (47 осіб):
• м. Кременець – 15
• м. Почаїв – 1
• м. Шумськ – 5
• с. Башуки – 2
• с. Білокриниця – 1
• с. Великі Бережці – 4
• с. Іква – 1
• с. Града – 1
• с. Катеринівка – 2
• с. Кімната – 2
• с. Раславка – 1
• с. Старий Вишнівець – 2
• с. Лози – 3
• смт Вишнівець – 2
• с. Бодаки – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Літовище – 1
• с. Велика Іловиця – 1
⭕️Тернопільський район (260 осіб):
• м. Тернопіль – 148
• м. Бережани – 10
• м. Теребовля – 7
• м. Збараж – 4
• м. Зборів – 3
• м. Підгайці – 3
• с. Вільховець – 1
• с. Котів – 1
• с. Павлів – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Колодне – 1
• с. Романове Село – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Чумалі – 1
• с. Волосівка – 3
• с. Млинівці – 1
• с. Озерна – 1
• с. Вікторівка – 1
• с. Городище – 1
• с. Золочівка – 1
• с. Ішків – 1
• с. Городниця – 1
• с. Полупанівка – 1
• с. Поплави – 1
• смт Дружба – 1
• с. Буданів – 5
• с. Дарахів – 1
• с. Довге – 2
• с. Зеленче – 1
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Мшанець – 2
• с. Остальці – 1
• с. Соснів – 3
• смт Велика Березовиця – 10
• смт Великі Бірки – 3
• с. Байківці – 1
• с. Біла – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Великий Глибочок – 5
• с. Великі Гаї – 7
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Йосипівка – 1
• с. Кип’ячка – 3
• с. Лучка – 3
• с. Острів – 1
• с. Петриків – 3
• с. Підгородне – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Соборне – 1
• с. Плотича – 2

⭕️Чортківський район (149 осіб):

• м. Чортків – 29

• м. Бучач – 10

• м. Борщів – 1

• смт Гусятин – 8

• м. Заліщики – 12

• м. Монастириська – 8

• с. Антонів – 1

• с. Біла – 2

• с. Білобожниця – 1

• с. Джурин – 1

• с. Залісся – 1

• с. Пробіжна – 1

• с. Ягільниця – 1

• смт Більче-Золоте – 1

• с. Бурдяківці – 1

• с. Верхняківці – 1

• с. Вигода – 4

• с. Вовківці – 1

• с. Горошова – 3

• с. Іванків – 1

• с. Заліщики – 1

• с. Заривинці – 1

• с. Костільники – 6

• с. Миколаївка – 2

• с. Млинки – 1

• с. Сновидів – 1

• с. Соколів – 1

• с. Трибухівці – 3

• м. Копичинці – 2

• с. Вікно – 1

• с. Красне – 1

• с. Оришківці – 4

• с. Сухостав – 1

• с. Целіїв – 1

• с. Бедриківці – 1

• с. Блищанка – 2

• с. Дзвиняч – 1

• с. Добрівляни – 4

• с. Дуплиська – 2

• с. Печорна – 4

• с. Поділля – 1

• с. Угриньківці – 2

• смт Коропець – 2

• с. Вістря – 2

• с. Гончарівка – 3

• с. Ковалівка – 4

• с. Коржова – 2

• с. Криниця – 1

• с. Олеша – 2

• с. Підлісне – 1

• с. Устя-Зелене – 1

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