Чергова будівельна афера в Тернополі: як приватний будинок перетворився у багатоквартирний

Тернопіль розбудовується шаленими темпами. Нові будинки вигулькують немов гриби після дощу. В одних місцях – цілком законно, в інших – ні. Придбання житлової площі у незаконно збудованих будинках – сумнівна перспектива в першу чергу для власника такого помешкання та й, зрештою, для тих, хто проживає довкола. До редакції газети «Номер один» звернулися мешканці одного з найстаріших районів міста і попросили допомоги. Адже поруч з їхніми будинками здійснюється будівництво багатоповерхівки з порушенням закону. Всі обставини справи з’ясували наші журналісти.

Приблизно у червні 2020 року на вулиці Михайла Коцюбинського, 36 почали розбирати індивідуальний житловий будинок. Після цього на його місці вирили величезний котлован. Мешканців навколишніх будинків це неабияк насторожило.

– Така глибина котловану притаманна багатоповерховим будинкам, а цільове призначення там – «присадибна ділянка». Згідно з планом зонування, земельні ділянки розміщені в зоні Ж-1, в якій не можна будувати багатоповерхових будинків. Ми почали з’ясовувати, на яких підставах здійснюється будівництво, – розповідає мешканка одного з будинків, пані Люба.

Жінка стверджує, що будівництво велося шаленими темпами і вже у серпні місяці спорудили 2 поверхи і розмістили банер. На ньому неозброєним оком було видно, що будинок 12-квартирний, висотою у 4 поверхи ще й з підземним паркінгом.

– Оскільки мій будинок знаходиться в зоні старої забудови й інженерні комунікації не розраховані на таку кількість проживаючих, я забила на сполох. Вже зараз у мене поганий тиск води, а що буде далі, коли туди заселяться люди? – скаржиться жінка.

Як вдалося з’ясувати нашим журналістам, 19 грудня 2019 року Галан Ольга Олександрівна придбала індивідуальний житловий будинок на вулиці Михайла Коцюбинського, 36 загальною площею 263 кв. м, з яких житлової 130,6. Також за цією адресою жінкою було придбано дві земельні ділянки загальною площею 0,0656 га. Цільове призначення цих ділянок – для будівництва й обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Будинок та земля знаходяться в зоні садибної житлової забудови, яка, відповідно до діючого плану зонування міста Тернополя, належить до зони Ж-1. Відповідно до державних будівельних норм, на зоні Ж-1 можна будувати житлові будинки до 4 поверхів включно з мансардним поверхом або зблокованих житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Забудовник володіє чарівною силою повертати час назад

11 березня 2020 року управління архітектури, містобудування та кадастру Тернопільської міської ради затверджує містобудівні умови для цієї будівлі. Однак про нове будівництво мова не йде, адже планувалася лише реконструкція індивідуального житлового будинку. Згідно з містобудівними умовами, висота будівлі – до 3-х поверхів без урахування мансард. Уже в липні 2020-го було зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт, в якому теж зазначено про реконструкцію індивідуального житлового будинку. 9 листопада 2020 року Головне управління Держгеокадастру в Тернопільській області проводить перевірку дотримання вимог земельного законодавства при використанні земельних ділянок. І встановлює, що одна із земельних ділянок використовується не за цільовим призначенням, а саме: на ній будується багатоквартирний житловий будинок у чотири повноцінних поверхи. Окрім цього, у грудні 2020 року ВДАБК було проведено обстеження будівництва та встановлено, що він будується з відхиленням від проєктної документації. Під час перевірки документи надавав представник власника будинку та земельних ділянок Корнієнко Дмитро. Примітно, що телефонний номер цього чоловіка вказаний на інформаційному банері. За ним можна було отримати відповіді на всі запитання з приводу купівлі квартир у будинку, що будується.

28 жовтня 2020 року будинок ділять. Причому на 12 квартир та 7 машиномісць. І тоді ж задовго до закінчення будівництва реєструють право власності. А от декларація про готовність об’єкта до експлуатації видана лише 19 лютого 2021 року. Виходить, що забудовник володіє чарівною силою повертати час назад. Адже, згідно з законом, спочатку реєструється декларація, потім право власності і тільки після цього існує законна можливість розділити майно. Як Галан Ользі вдалося провернути таку сумнівну аферу – питання риторичне.

Ми звернулися за коментарем до юриста, практикуючого адвоката Олени Степанової, надавши їй усі відповідні документи.

Обурені мешканці навколишніх будинків звернулися до правоохоронних органів.

– У декларації зазначено, що будинок на 3 поверхи, хоча фактично збудовано 4 поверхи, що свідчить про внесення завідомо неправдивих даних в офіційний документ, а саме в декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Крім того, слід зазначити, що висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна теж може містити завідомо неправдиві дані, оскільки станом на 28.10.2020 року взагалі було неможливо здійснювати поділ, так як будинок лише будувався, що підтверджується матеріалами перевірки Держгеокадастру у Тернопільській області та фотофіксацією будівництва. Отже, у відповідності до Цивільного кодексу України, ця будова є самочинною, незважаючи на те, що право власності на квартири у ній зареєстровано. Як на мене, то дивним є те, що поділ було здійснено індивідуального будинку, який було знесено ще в липні місяці. Але що ми маємо на папері? По факту ділили земельну ділянку площею 230 кв. м, а на виході вийшло 12 квартир та 7 місць для паркування. Таким чином існують беззаперечні докази вчинення певними особами кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачено ст. 358 та 366 КК України. Я би рекомендувала мешканцям навколишніх будинків звернутися до поліції з заявою про вчинення злочину, – повідомила Олена Степанова.

Ймовірно, що до цих злочинів можуть бути причетні Галан Ольга, Корнієнко Дмитро, особа, яка надавала висновок про можливість поділу нерухомого майна, реєстратор, який здійснював реєстрацію права власності.

Ми спробували знайти інформацію про цих горе-забудовників, які мають, очевидно, намір продавати людям квартири, які збудовані не за проєктом. А таке будівництво, як відомо, може у подальшому загрожувати безпеці не тільки мешканців цих квартир, а й тим, хто проживає поруч або просто проходитиме повз. Про Галан Ольгу практично відсутня інформація у відкритих джерелах, за винятком того, що вона є щасливою власницею 12-ти квартир, 7-ми паркомісць, 2-х земельних ділянок за адресою вул.Михайла Коцюбинського, 36, двох квартир на вулиці Тролейбусній та житлового будинку в селі Струсів Тернопільського району.

Що стосується Корнієнка Дмитра, то відомо, що майна в нього немає, зареєстрований він у гуртожитку Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу. Оформлений ФОПом. Номер телефону, вказаний у державному реєстрі, збігається з номером телефону на банері. За даними веб-порталу «Судова влада», особа з таким прізвищем та ім’ям є фігурантом багатьох справ, переважно цивільних.

Ми спробували зв’язатися з Корнієнком Дмитром, однак на наші дзвінки ніхто не відповідав. У випадку, якщо представник забудовника захоче прокоментувати ситуацію, ми опублікуємо його позицію у наступному номері газети.

Уже під час написання цього матеріалу обурені мешканці навколишніх будинків звернулися до правоохоронних органів. У свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження у справі.

З особистих джерел нашим журналістам стало відомо, що Тернопільська міська рада планує ініціювати судовий позов до забудовника, оскільки ця будівля є самочинною і підлягає або перебудові в індивідуальний житловий будинок, або знесенню. У будь-якому випадку люди, які купили в цьому будинку квартири чи дали завдаток, залишаться без житла і без грошей.

Далі буде…



