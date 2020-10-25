47 тернополян померло у вересні-жовтні від ускладнень COVID-19

Згідно статистики поданої ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” на 25 жовтня у Тернополі від початку епідемії від ускладнень COVID-19 померло 54 людини.

Зауважимо, що на 1 вересня 2020 року у місті було зафіксовано лише 7 смертей від коронавірусу.

За вересень померло 27 людей. А за 25 днів жовтня в інший світ відійшло 20 людей.

Нагадаємо, на 25 жовтня у Тернополі підтверджено 5126 випадків зараження вірусом COVID-19, з них 3713 осіб одужало, а 1359 продовжують хворіти.