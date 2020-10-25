10:23 | 25.10.2020
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Вибори 2020 

Виборчі дільниці Тернопільщини розпочали свою роботу, 5 з них – з незначними порушеннями

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25 жовтня, на території області відбуваються місцеві вибори, розпочали свою роботу 1182 дільниці.

Станом на 8 ранку з незначним запізненням відкрилися 5 дільниць в Тернополі (3) та в Гусятинському районі(2), у  зв’язку з неправильним підрахунком  бюлетенів для голосування та відсутністю одного з членів виборчої комісії.

Станом на 08:30 вказані дільниці вже розпочали свою діяльність. Публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях забезпечують поліцейські зі всієї області.

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