Виборчі дільниці Тернопільщини розпочали свою роботу, 5 з них – з незначними порушеннями

25 жовтня, на території області відбуваються місцеві вибори, розпочали свою роботу 1182 дільниці.

Станом на 8 ранку з незначним запізненням відкрилися 5 дільниць в Тернополі (3) та в Гусятинському районі(2), у зв’язку з неправильним підрахунком бюлетенів для голосування та відсутністю одного з членів виборчої комісії.

Станом на 08:30 вказані дільниці вже розпочали свою діяльність. Публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях забезпечують поліцейські зі всієї області.