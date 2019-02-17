Артем Комар з Тернопільщини відкриває лік м`ячам на міжнародній арені

В рамках угоди про співпрацю між двома федераціями, а саме Федерацією футболу Гусятинського району та Пйотрикув Трибунальською (Польща) вихованці Віталія Шмигановського з Гусятинської ДЮСШ та Тернопільського клубу «Чемпіон» у складі Збірної ФФГР мали змогу взяти участь у міжнародному турнірі у сусідній країні під назвою «Poloniacup-2019». 10 команд було розділено на 2 підгрупи по 5 учасників. В своїй першій грі наші земляки зіграли внічию – 0:0.

У другій – не втримали концентрацію і пропустили на останніх хвилинах 0:1. Обнадійливою була третя гра, у якій дуже швидко лік забитим м’ячам на міжнародній арені відкрив Артем Комар, саме проти господарів – «Полонії». Другим автором гола став тернополянин Віталій Дацюк. Коли гусятинець Ілля Лахман втретє відправив смугастого у сітку господарів, у мене з’явилася впевненість у виході з групи. Четвертий гол “чемпіонівця” Артема Лупія зняв всі сумніви про переможця дуелі. В останній четвертій грі, залишилося перемогти і готуватись до півфіналу, але суперником виявилася команда «Воля», яка перемогла нас і у підсумку стала переможцем турніру.

Перемога не була ціллю цієї поїздки. Адже після майже добового переїзду юнаки не зіграли на повну, але натомість отримали досвід міжнародного футбольного спілкування та мотивацію до наступних тренувань.

За збірну ФФГР виступали: Назар Галиняк, Ілля Лахман, Олександр Кіндзер, Тарас Новожен, Артем Комар, Денис Пендрак, Потерайко Денис, Мартинюк Ілля, Вовк Артем, Дацюк Віталій, Пушкаренко Олександр, Лупій Артем.

У травні наша команда зможе реабілітуватися, адже очікуємо приїзду польських юнаків до нас на змагання.

Висловлюю щиру вдячність за фінансову підтримку Тарасу Буячку (меблева фабрика «Елегант»), за оплату проїзду Тернопіль-Пйотриків-Тернопіль, та Андрію Мархоцькому (ПФГ «Коваль») за пальне для проїзду в Тернопіль і назад. Завдяки нашим партнерам: Гусятинській РДА, Агрохолдингу «Мрія» та українському виробнику спортивного одягу «Rіgo» на турнірі команда виступила в добротній футбольній формі.

Далі буде…

В.ОСТАФІЙЧУК,

голова ФФГР