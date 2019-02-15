У цьому місті на Тернопільщині дітей в садочки батьки відтепер записують через інтернет

Члени виконавчого комітету Чортківської міської ради затвердили Положення про електронну реєстрацію дітей для прийому в заклади дошкільної освіти. Обов’язковою умовою для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу є наявність відомостей про неї в реєстрі.

Нововведення полягає у тому, що батькам більше не потрібно контактувати безпосередньо із працівниками ДНЗ, а лише із реєстратором у ЦНАПі.

Внесення до реєстру відомостей про дітей здійснюється батьками на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» (www.eg.isuo.org/login) або у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для реєстрації дитини у ДНЗ слід надати такі дані: ПІБ, дата народження, вказати, який саме дошкільний заклад ви обрали, бажаний рік для зарахування дитини, адресу проживання, серія, номер та дата видачі свідоцтва про народження. Також треба вказати ПІБ батьків (або осіб, які їх замінюють), адресу зареєстрованого місця проживання, контактні дані.

Можна обрати лише один заклад дошкільної освіти для реєстрації своєї дитини. Якщо заявлена дитина вже зареєстрована в реєстрі – відмова у реєстрації надається заявнику автоматично.

У реєстрації у ДНЗ міста перевага надаватиметься дітям із Чорткова; дітям, чиї батьки працюють у садочку; дітям, у яких в обраному садочку вже навчається брат або сестра.

Після того – батьки повинні самостійно стежити на сайті за статусом своєї заявки в реєстрі. Коли вашу заявку схвалять, у статусі заявки писатиме «Отримано направлення». Тоді батьки зобов’язані протягом 30 днів подати у ЦНАП всі документи, необхідні для зарахування дитини: заява від батьків, медична довідка, довідка лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

Про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти директор повідомляє реєстратора, який вносить до реєстру номер та дату наказу про зарахування дитини, при цьому статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано», і після цього працівник ЦНАПу інформує батьків, що їхня дитина зарахована до садочку.

Поділіться:











загрузка...