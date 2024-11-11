Через несприятливі погодні призупинили промивання водопровідних мереж Тернополя

Через несприятливі погодні умови фахівці КП «Тернопільводоканал» призупинили промивання водопровідних мереж міста.



Зокрема не вдалося завершити промивку труб у мікрорайонах «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця» (в т. ч. в районі цукрового заводу). Роботи були заплановані на 6 листопада.



Спеціалісти сподіваються, що невдовзі погода зміниться і дозволить їм промити водопровідні мережі Тернополя у повному обсязі до настання зими

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