13:41 | 11.11.2024
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Новини Тернополя 

Через несприятливі погодні призупинили промивання водопровідних мереж Тернополя

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Через несприятливі погодні умови фахівці КП «Тернопільводоканал» призупинили промивання водопровідних мереж міста.

📌Зокрема не вдалося завершити промивку труб у мікрорайонах «Дружба», «Кутківці», «Пронятин», «Березовиця» (в т. ч. в районі цукрового заводу). Роботи були заплановані на 6 листопада.

👷‍♂️Спеціалісти сподіваються, що невдовзі погода зміниться і дозволить їм промити водопровідні мережі Тернополя у повному обсязі до настання зими

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