У Тернополі поліція розшукала чоловіка, який вкрав електросамокат

Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили особу, причетну до крадіжки електросамоката.

Із заявою до правоохоронців звернулася жителька Тернополя. Вона повідомила, що невідомий викрав електросамокат, який залишили біля магазину на масиві «Дружба».

У ході оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили, що до злочину причетний 26-річний місцевий житель. Раніше він не потрапляв у поле зору правоохоронців.

У підозрюваного вилучили викрадений транспортний засіб.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінальний кодекс України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Правоохоронці закликають громадян не залишати електросамокати та велосипеди без нагляду навіть на короткий час, а також користуватися додатковими засобами захисту.