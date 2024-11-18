Через регулярні ДТП на одній з центральних вулиць Тернополя змінили схему організації дорожнього руху

У Тернополі на вул. Соломії Крушельницької змінили Схему організації дорожнього руху. Зокрема, поблизу магазину «WineTime», встановили нові дорожні знаки, що регулюють паркування транспортних засобів. Відтепер у цій зоні дозволяється паркування легкових автомобілів лише паралельно до бордюру, повідомляють у міській раді.

Це рішення було ухвалене після того, як на цій ділянці регулярно траплялись ДТП, зокрема виникали проблеми з проїздом тролейбусів через неправильно припарковані автомобілі.

Звертаємось до водіїв з проханням дотримуватись правил і паркувати автомобілі лише в межах позначеної зони, не заважаючи руху інших учасників дорожнього руху.