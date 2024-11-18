14:58 | 18.11.2024
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Про історичний день для Чорткова повідомляє місцева влада. Про що йдеться?

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Направду історичний день для Чорткова! Нещодавно між Чортківською міською радою, керуючою компанією індустріального парку «Chortkiv West» – КП «Агенція місцевого економічного розвитку» та інвестором «А.В. ЕКСПОРТ ІМПОРТ» укладено меморандум про порозуміння, що стане першим кроком на шляху до будівництва підприємства у межах нашого індустріального парку, повідомляє чортківська міська рада.
☝️На першому етапі інвестор має намір побудувати цех переробки та розливу олії , на другому етапі – збудувати цех приймання та переробки соняшнику. Термін будівництва першого етапу – ІІ-ІІІ квартал 2025 року.
За попередніми прорахунками, підприємство працевлаштує понад 40 людей на першому етапі, а на другому – загалом понад 120. На роботу запрошуватимуть інженерів, операторів цеху рафінації, операторів цеху палива, лаборантів, технічних працівників, складський персонал, водіїв.
🤝Міський голова Чорткова Володимир Шматько із фахівцями міської ради перед підписанням меморандуму детально обговорили із інвесторами подальші кроки на шляху до будівництва підприємства, схему його розташування у межах індустріального парку «Chortkiv West», завершення проведення комунікацій тощо.
Чортків відкритий до інвестицій! Далі – більше! Невдовзі очікуйте інформацію про будівництво ще одного підприємства у нашому індустріальному парку «Chortkiv West».

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