Про історичний день для Чорткова повідомляє місцева влада. Про що йдеться?

Направду історичний день для Чорткова! Нещодавно між Чортківською міською радою, керуючою компанією індустріального парку «Chortkiv West» – КП «Агенція місцевого економічного розвитку» та інвестором «А.В. ЕКСПОРТ ІМПОРТ» укладено меморандум про порозуміння, що стане першим кроком на шляху до будівництва підприємства у межах нашого індустріального парку, повідомляє чортківська міська рада.

На першому етапі інвестор має намір побудувати цех переробки та розливу олії , на другому етапі – збудувати цех приймання та переробки соняшнику. Термін будівництва першого етапу – ІІ-ІІІ квартал 2025 року.

За попередніми прорахунками, підприємство працевлаштує понад 40 людей на першому етапі, а на другому – загалом понад 120. На роботу запрошуватимуть інженерів, операторів цеху рафінації, операторів цеху палива, лаборантів, технічних працівників, складський персонал, водіїв.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько із фахівцями міської ради перед підписанням меморандуму детально обговорили із інвесторами подальші кроки на шляху до будівництва підприємства, схему його розташування у межах індустріального парку «Chortkiv West», завершення проведення комунікацій тощо.

Чортків відкритий до інвестицій! Далі – більше! Невдовзі очікуйте інформацію про будівництво ще одного підприємства у нашому індустріальному парку «Chortkiv West».