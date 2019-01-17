Чи не наймолодший вертеп на Тернопіллі: наймолодшому учаснику – три роки, найстаршому – дев’ять

У Будинку культури села Байківці перед працівниками сільської ради та мешканцями громади виступив вертеп, який прославляв новонародженого Христа на Різдвяні свята. Наймолодшому його учаснику – три рочки, найстаршому – дев’ять.

Дякуючи організаторам і виконавцям цього театралізованого дійства, сільський голова Анатолій Кулик зазначив, що малеча вразила його своєю непідробною щирістю і душевністю. Усмішки глядачів і сльози щастя та захоплення на їхніх очах – найкраще підтвердження його слів. Аплодисментів і добрих слів на адресу діток вони не жаліли.

Сценаристом і режисером цього колективу, а заодно дуже люблячим і терплячим педагогом стала секретар сільської ради Юлія Турчманович.

Запам’ятався усім присутнім і виступ трішки старшого колективу – вертепу, створеного з учнів Байковецької школи. Вони також були цікавими, безпосередніми, талановитими. І також заслужено отримали солодкі подарунки від керівництва громади.

За матеріалами сайту Байковецької ОТГ.