Микола Люшняк дістав рідкісні запчастини для вантажного автомобіля в зону ООС

Військовослужбовці першого окремого дивізіону 44-ої окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола, що дислокується у Чорткові, відновлюють вантажний бортовий автомобіль КрАЗ-6322 для потреб Збройних сил України у зоні ООС.

Рідкісні запчастини для автотехніки артилеристи отримали з допомогою народного депутата, голови обласної організації партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняка.

Командир дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади підполковник Станіслав Храптович каже, приємно, що народний депутат знаходить час, аби поспілкуватися з військовослужбовцями й дізнатися про потреби ЗСУ.

– Днями Микола Володимирович відвідав нашу військову частину. У рамках зустрічі ми домовилися про подальшу співпрацю, зокрема народний депутат пообіцяв допомогти дістати запчастини для відновлення автомобіля КрАЗ. Уже через кілька днів свою обіцянку він виконав, за що йому щиро дякуємо! Це були рідкісні автозапчастини, яких немає на складах. Уже завтра ми розпочнемо своїми руками ремонтувати автівку, аби повністю підготувати її для потреб військових у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил, – розповів Станіслав Храптович.

Микола Люшняк каже, зараз військовослужбовцям потрібна моральна та матеріальна підтримка, адже вони, як і всі українці, втомилися від війни.

– Допомагати нашим військовим потрібно не менше, аніж раніше. Адже з кожним роком частина українців, на жаль, забувають про війну, яка триває. Про хлопців, які все ще на Сході відстоюють нашу незалежність та волю. Героїв, які й далі потребують нашої підтримки. Адже навіть будучи тут, на мирній землі, докластися до перемоги у цьому протистоянні – наш громадянський обов’язок, – наголосив Микола Люшняк.