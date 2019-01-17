Отець Ігор Джиджора не дозволяв використовувати його фото у політичній агітації на Тернопільщині

12 січня цього року в соціальних мережах з’явилося фото із зображенням одного із священнослужителів Бучацької єпархії УГКЦ на рекламному щиті політичного характеру. Після вивчення цієї ситуації працівниками Єпархіального управління повідомляємо наступне: даний священнослужитель не давав жодного дозволу на використання його фото на рекламному щиті політичного змісту і його зображення на щиті було розміщене навіть без його відома. Відразу, після отримання інформації про існування цього рекламного щита, священнослужитель негайно звернувся до органів місцевої влади і цього ж дня рекламний щит був демонтований, повідомляє прес-служба Бучацької єпархії УГКЦ.

Нагадуємо, що згідно «Інструкції про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній» всім священнослужителям УГКЦ категорично забороняється брати участь у політичній агітації. Єпархіальне управління Бучацької єпархії УГКЦ щиро перепрошує всіх, кому цей інцидент міг нанести моральну чи духовну шкоду.

Духовенству і вірним УГКЦ не є байдужа доля України, яка у великій мірі буде залежати від результатів виборів цього року. Тому, зокрема, в травні 2018 р. Б. єпископи УГКЦ, перебуваючи у Зарваниці, проголосили період усильної молитви за чесні та справедливі вибори 2019 року та закликали душпастирів, богопосвячених осіб і вірних мирян УГКЦ молитися особисто та спільно у наміренні прийдешніх виборів.

Єпископи закликають до молитов за Україну, які ми здійснюємо щодня о 21:00, додати прохання за вибори. А також після кожної недільної та святкової Літургії, перед молитвою «Боже, великий, єдиний», просять спільно молитися один раз «Отче наш», «Богородице Діво» і «Слава Отцю…» за чесні та справедливі вибори в Україні. Окрім цього, Синод Єпископів закликає духовенство і вірних здійснювати в цьому наміренні строгий одноденний щотижневий піст, який для Бучацької єпархії припадає на четвер.