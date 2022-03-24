До уваги! Безпілотники вважатимуть шпигунством та диверсійною роботою

Управління СБ України в Тернопільській області, наголошує що використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та легких літаків в період воєнного стану заборонено.

Повідомляємо, що вимоги пункту 4 розділу ІІ Правил використання повітряного простору під час воєнного стану не діють.

Всі не дозволені польоти безпілотних літальних апаратів будуть вважатись шпигунством та диверсійною роботою на користь ворога з усіма витікаючими наслідками.

Попереджаємо, всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. А особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані і притягнуті до відповідальності за ст. 109, ст.110, ст. 111, ст.113, ст. 114 Кримінального кодексу України.