На Тернопільщині адвокат допоміг дитині отримати пенсію по втраті годувальника

Відсутність свідоцтва про смерть особи обмежує рідних у реалізації прав та соціальної підтримки, наприклад отримання пенсії в разі втрати годувальника. В подібній ситуації опинилася неповнолітня Марія, в якої помер батько, перебуваючи на заробітках за кордоном.

Чоловік в 2010 році покинув домівку і до цього часу не повернувся, у рідних не було жодної інформації про його місце перебування.

Дівчинка разом із своєю законною представницею – мамою звернулася до бюро правової допомоги Чортківського місцевого центру. Відсутність свідоцтва про смерть батька позбавила дитину померлого на пенсію по втраті годувальника. Оскільки клієнтка неповнолітня, то згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» вона має право на послуги адвоката від держави. Місцевий центр призначив адвоката по справі Богдана Іжука, який співпрацює з системою безоплатної правової допомоги.

Адвокат підготував запит до районного відділу поліції про наявність будь якої інформації про зниклого. Від поліції надійшла інформація про наявні відомості від іноземних правоохоронних органів про факт смерті чоловіка.

Також районний відділ ДРАЦС надав інформацію про те, що актовий запис про смерть батька не складений.

Адвокат підготував позов до суду про визнання фізичної особи померлою.

Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо:

у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років,

якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом шести місяців,

за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру – протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Заява про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна.

Згідно законодавства, державна реєстрація смерті проводиться органом ДРАЦС на підставі, серед іншого, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Районний суд розглянув справу та визнав фізичну особу померлою. За рішенням суду орган ДРАЦС видав свідоцтво про смерть особи, тому донька померлого змогла реалізувати своє право на отримання пенсії в разі втрати годувальника. Також оголошення особи померлою прирівнюється до правових наслідків, які настають у разі смерті фізичної особи, а саме: щодо її майна відкривається спадщина.