Голова Молодіжної міської ради Валентин Пижик очолив Молодіжний конгрес Тернопільщини
Голову Тернопільської Молодіжної міської ради Валентина Пижика обрали головою Молодіжного конгресу Тернопільщини. Відповідне рішення ухвалили під час установчого засідання новоствореного консультативно-дорадчого органу при Тернопільській обласній військовій адміністрації.
До складу Конгресу увійшли представники територіальних громад, студентського самоврядування, молодіжних рад і громадських організацій області. Валентин Пижик представлятиме Тернопільщину на загальнонаціональному рівні у Палаті регіональних молодіжних конгресів при Президентові України.
Вітаємо Валентина Пижика з обранням на посаду голови Молодіжного конгресу Тернопільщини та бажаємо продуктивної роботи, успішної реалізації всіх задумів, нових досягнень і вагомих результатів!