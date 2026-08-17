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Новини Тернополя 

Частина вулиці Лучаковського у Тернополі 19 серпня залишиться без води

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вода

У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі 19 серпня тимчасово припинять водопостачання.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», причиною є ремонтні роботи на водопровідній мережі на вулиці Володимира Лучаковського.

Подачу холодної води припинять з 09:00 до 19:00.

Без водопостачання залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:

  • вул. Володимира Лучаковського, 3Б;
  • №5;
  • №5А;
  • №5Б;
  • №5В;
  • №5Г;
  • №5Д;
  • №5Е;
  • №5Ж.

Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас води та перепрошують за тимчасові незручності.

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