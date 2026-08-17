Частина вулиці Лучаковського у Тернополі 19 серпня залишиться без води
У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі 19 серпня тимчасово припинять водопостачання.
Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», причиною є ремонтні роботи на водопровідній мережі на вулиці Володимира Лучаковського.
Подачу холодної води припинять з 09:00 до 19:00.
Без водопостачання залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:
- вул. Володимира Лучаковського, 3Б;
- №5;
- №5А;
- №5Б;
- №5В;
- №5Г;
- №5Д;
- №5Е;
- №5Ж.
Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас води та перепрошують за тимчасові незручності.