Частина вулиці Лучаковського у Тернополі 19 серпня залишиться без води

У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі 19 серпня тимчасово припинять водопостачання.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», причиною є ремонтні роботи на водопровідній мережі на вулиці Володимира Лучаковського.

Подачу холодної води припинять з 09:00 до 19:00.

Без водопостачання залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:

вул. Володимира Лучаковського, 3Б;

№5;

№5А;

№5Б;

№5В;

№5Г;

№5Д;

№5Е;

№5Ж.

Мешканців просять завчасно зробити необхідний запас води та перепрошують за тимчасові незручності.