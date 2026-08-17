Викрав велосипед зі сходового майданчика та здав у ломбард: у Тернополі поліція встановила крадія

У Тернополі поліцейські встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки велосипеда з багатоповерхівки на вулиці Київській. Двоколісник вартістю 10 тисяч гривень зник зі сходового майданчика.

Про крадіжку до Тернопільського районного управління поліції повідомив 28-річний житель міста.

Чоловік розповів, що невідома особа викрала його велосипед, який він залишив на сходовому майданчику багатоповерхівки.

Правоохоронці провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 34-річний житель села Трибухівці Чортківського району.

Чоловік зізнався у скоєному. Як з’ясували поліцейські, після крадіжки він здав викрадений велосипед в один із ломбардів Тернополя.

Двоколісник правоохоронці вилучили як речовий доказ.

За фактом крадіжки розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.