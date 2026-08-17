Хотів купити вантажівку з Німеччини, а втратив понад 245 тисяч гривень: тернополянин став жертвою шахраїв

33-річний житель Тернополя хотів придбати вантажний автомобіль, оголошення про продаж якого знайшов в інтернеті. У результаті чоловік перерахував псевдопродавцям 245 700 гривень, але автомобіля так і не отримав.

Про шахрайство потерпілий повідомив працівникам Тернопільського районного управління поліції.

Чоловік розповів, що знайшов на одній із популярних онлайн-платформ оголошення про продаж MAN TGM 18.330. У повідомленні йшлося, що вантажівка нібито перебуває в Німеччині, а її вартість становить понад 21 тисячу доларів США.

Тернополянин зв’язався з продавцем за номером телефону, вказаним в оголошенні. Надалі спілкування продовжилося у месенджері.

Співрозмовник розповів чоловікові про умови придбання автомобіля та попросив надіслати копії особистих документів — нібито для оформлення договору та проходження митних процедур.

Після цього покупцеві надали банківські реквізити для оплати.

Спочатку чоловік перерахував 30 400 гривень за нібито брокерські послуги. Через кілька днів «продавець» повідомив про необхідність додатково оплатити розмитнення та митні платежі.

Тернополянин здійснив ще два перекази — 150 тисяч та 65 300 гривень.

Загалом чоловік перерахував шахраям 245 700 гривень.

Після отримання коштів псевдопродавець перестав виходити на зв’язок. Обіцяної вантажівки потерпілий не отримав.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють осіб, причетних до шахрайської схеми.

Поліцейські закликають громадян бути особливо обережними під час купівлі автомобілів через інтернет, зокрема якщо йдеться про транспортні засоби з-за кордону.

Перед оплатою варто ретельно перевірити продавця, документи на автомобіль, а також компанію, яка нібито займається доставкою та розмитненням транспортного засобу.

Правоохоронці радять не перераховувати значні суми на невідомі рахунки, доки інформацію не буде перевірено, а також не надсилати стороннім особам фотографії паспорта чи інших документів.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, необхідно негайно звернутися до поліції за номером 102.