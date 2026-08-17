Пляшки, шприци та вибиті двері: як занепадає пам’ятка архітектури національного значення у Гусятині

У Гусятині знову привернули увагу до стану старовинної синагоги — пам’ятки архітектури національного значення. За словами місцевого жителя та дослідника історії Гусятина Бориса Голяєва, після обвалу частини стіни будівля стала доступною для сторонніх, а за наступний рік зазнала значних пошкоджень.

Про це Борис Голяєв написав у спільноті «Гусятин історичний». Він стверджує, що останнім часом неодноразово виганяв із будівлі групи підлітків віком від 10 до 17 років.

За його словами, проблема почалася після того, як близько року тому обвалилася частина стіни синагоги й утворився вільний прохід усередину.

«Так ось, за цей рік будівля синагоги зазнала дикої навали вандалів. Я на початку грішив на місцевих пияків, але вони били собі в груди, доводячи, що це не їхні руки справа, а в синагозі тусується молодь, я їм не вірив», — написав Голяєв.

Він зазначає, що згодом ситуація не змінилася, а останнім часом йому довелося кілька разів виганяти з будівлі групи неповнолітніх.

«Останнім часом я вигнав із будівлі синагоги кілька груп підлітків віком від 10 до 17 років», — стверджує чоловік.

Що залишають після себе відвідувачі

За словами Бориса Голяєва, після проникнення сторонніх у будівлі залишалися пляшки з-під алкоголю, шприци, використані презервативи, упаковки від енергетиків та води, а також численні пакети від закусок.

«Я сам за кілька днів закрив провал у стіні і закрив доступ до внутрішньої частини будівлі. Потім зібрав мішок порожніх пляшок з-під спиртного, шприци та використані презервативи. Так ось чим ваші дітлахи там займалися!» — пише Голяєв.

За його словами, окремо довелося збирати пляшки з-під пива, енергетиків та мінеральної води.

Особливо обурило чоловіка те, що пляшки з-під міцного алкоголю, за його словами, розбивали об сакральну нішу на східній стороні зали.

«Це що були за змагання — з метання порожніх пляшок? Чудові, однак, тусовки були у нашої молоді. Засрали все, що змогли. Розбили всі, куди руки дісталися», — емоційно зазначив він.

Останньою краплею, за словами Голяєва, стали вибиті внутрішні двері синагоги.

Він також закликає батьків звернути увагу на фотографії у телефонах своїх дітей.

«Шановні батьки, перевірте фотографії у телефонах ваших чад, там багато фотографій, зроблених у синагозі. Як мені сказали, в інтернеті бродить купа фото цих тусовок», — звернувся автор допису.

Синагога — пам’ятка архітектури національного значення

Борис Голяєв наголошує, що йдеться не про звичайну стару будівлю. Синагога в Гусятині є однією із семи синагог в Україні, які мають статус пам’ятки архітектури національного значення. Її охоронний номер — 689.

«Більшість із вас знають чи чули, що синагога в Гусятині — одна з семи синагог в Україні, яка занесена до пам’яток архітектури національного значення», — зазначає він.

Автор допису нагадує, що об’єкти культурної спадщини захищені законодавством, а за їх умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження передбачена відповідальність.

Він посилається, зокрема, на статтю 298 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам’яток — об’єктів культурної спадщини.

Водночас питання, хто має опікуватися будівлею та забезпечити її збереження, за словами Голяєва, залишається невирішеним.

«Владні структури відсторонилися»

Автор допису стверджує, що місцева та обласна влада фактично перекладають відповідальність одна на одну.

«Для вирішення питання долі нашої багатостраждальної синагоги владні структури відсторонилися від вирішення цієї проблеми», — пише він.

За його словами, позиція селищної ради полягає в тому, що будівля не є її об’єктом і перебуває на балансі Тернопільської обласної адміністрації.

«Селищна рада: це не наш об’єкт, він на балансі Тернопільської обласної адміністрації.

Тернопільська обласна адміністрація: грошей нема, але ви тримаєтеся. Об’єкт далеко від нас і вам все на місцях видніше», — йдеться у дописі.

Також Голяєв критикує правоохоронні органи, стверджуючи, що вони не реагують належним чином на ситуацію.

«Поліція: наркотики та забави діточок їм до лампочки.

Прокуратура: об’єкт не цікавий, не можна легко зрубати бабла. Це вам не підприємців давити законами», — пише він.

За словами чоловіка, будівлі поліції та прокуратури розташовані приблизно за 150 метрів від синагоги.

«Поліція та прокуратура знаходяться всього за 150 метрів від синагоги і вдають, що нічого не бачать і не знають», — стверджує автор.

Ці твердження є позицією автора допису.

«Синагога — теж храм»

Окремо Борис Голяєв звертається до мешканців Гусятина з проханням змінити ставлення до історичної будівлі.

Він нагадує, що більшість жителів громади є християнами, і закликає їх сприймати синагогу не лише як історичну пам’ятку, а і як сакральне місце.

«Як ви не можете пояснити своїм діткам, що синагога — це храм Божий. Храм, який старший за всіх церков Гусятина», — зазначає він.

У своєму дописі чоловік також проводить паралель із християнською традицією, згадуючи свято Введення Діви Марії до Храму.

«Так куди ж, по-вашому, її вводили? В костел, в церкву? Її вводили до Юдейського Храму — до синагоги», — пише Голяєв.

Він закликає мешканців замислитися над власним ставленням до єврейської культурної та релігійної спадщини.

«Ви визначитеся у себе в душі, любите Христа чи ні, а якщо любите, то чому так ненавидите його національність?» — звертається автор.

Проблема громадського туалету

У дописі порушується ще одна проблема Гусятина — відсутність громадського туалету в центрі селища.

За словами Голяєва, він неодноразово бачив, як люди після богослужіння у церкві Святого Онуфрія прямували через парк до синагоги, використовуючи територію та будівлю не за призначенням.

«До речі, всіх мешканців Гусятина стосується питання туалету у центрі селища. Чому ви вибрали собі синагогу замість туалету?» — запитує він.

За словами чоловіка, на зауваження люди відповідали, що це «єврейська синагога».

Водночас, як зазначає Голяєв, селищна рада вже багато років обіцяє вирішити проблему громадського туалету, однак реального рішення досі немає.

«Прийшов час не просто говорити»

Автор допису наголошує: старовинна синагога потребує не лише розмов про збереження, а конкретних дій.

«На мою думку, треба всіма засобами постаратися зберегти унікальну пам’ятку архітектури в Гусятині», — пише Борис Голяєв.

Він застерігає, що подальше зволікання може призвести до незворотних наслідків.

«Але, як і все в цьому світі, час і можливості не безмежні. І кожен втрачений день може означати ще одну безповоротну втрату, чи то стародавньої синагоги, чи іншої історичної пам’ятки нашої культурної спадщини.

Тож прийшов час не просто говорити про збереження. Бо завтра зберігати може бути вже нічого!»

Наразі наведені звинувачення щодо вандалізму, поведінки підлітків та бездіяльності окремих служб є твердженнями автора допису. Для повної картини ситуації необхідні коментарі Гусятинської селищної ради, обласної влади та правоохоронних органів.