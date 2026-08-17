Мотоцикли збили двох жінок на Тернопільщині: одна потерпіла — в реанімації

Дві дорожньо-транспортні пригоди за участю двоколісних транспортних засобів сталися 15 серпня на Тернопільщині. У них травмувалися дві жінки.

Близько 22:30 у Тернополі на вулиці Євгена Коновальця водій електромопеда Maxxter Neos III, рухаючись у напрямку проспекту Степана Бандери, допустив наїзд на жінку 1962 року народження.

За попередньою інформацією, потерпіла саме перетинала проїзну частину в межах нерегульованого пішохідного переходу.

Жінку госпіталізували до лікувального закладу.

Ще одна ДТП сталася цього ж вечора близько 22:30 між населеними пунктами Михайлівка та Дзвинячка Мельнице-Подільської громади.

Там жінка потрапила під колеса мотоцикла. Потерпілу з травмами бригада екстреної медичної допомоги доправила до Борщівської лікарні. Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення.

Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці.

За інформацією поліції, загалом упродовж трьох днів на дорогах Тернополя та області сталося 9 ДТП із потерпілими.