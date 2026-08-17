Хотів сховатися від камер: у Тернополі водій Mercedes прикрив номерний знак листям

Під час нічного патрулювання інспектори зупинили автомобіль Mercedes-Benz, водій якого вирішив прикрити частину символів державного номерного знака листям.

Як пояснив керманич, у такий спосіб він сподівався залишитися непоміченим під час автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху та уникнути відповідальності.

Однак така хитрість не допомогла. Патрульні притягнули водія до адміністративної відповідальності та наклали штраф у розмірі 1190 гривень.

У поліції нагадують, що номерний знак автомобіля має бути чітко видимим та придатним для ідентифікації. Заборонено закривати його сторонніми предметами, забруднювати, перевертати або іншим чином ускладнювати чи перешкоджати його ідентифікації.

Тож спроба замаскувати номер може обернутися не лише невдачею, а й штрафом.

Сховати номерний знак — не означає сховатися від відповідальності.