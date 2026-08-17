Без працюючого туалету: «Тернопільводоканал» почне відключати злісних боржників

КП «Тернопільводоканал» попереджає споживачів із великими та тривалими боргами про можливе призупинення послуги з водовідведення.

Як повідомили на підприємстві, до такого заходу вдаються лише у крайніх випадках — зокрема, коли споживач місяцями не виходить на зв’язок із працівниками водоканалу та не намагається вирішити питання заборгованості.

Наразі підприємство планує відвідати абонентів, які мають значну прострочену заборгованість і водночас жодного разу не оплачували послуги «Тернопільводоканалу» від початку 2026 року.

«Хоча ми намагаємося призупиняти надання послуги з водовідведення лише у крайніх випадках, деколи ця міра впливу на абонента неминуча», — зазначають у «Тернопільводоканалі».

У підприємстві наголошують, що ситуацію ще можна виправити. Для боржників готові розглянути можливість розтермінування заборгованості, якщо споживач попередньо сплатить частину боргу.

Для цього потрібно звернутися до «Тернопільводоканалу» за адресою: вул. Медова, 1, кабінет 4.

Телефон для звернень: 0800-509-909.

Там закликають боржників не чекати відключення та завчасно звернутися до підприємства, щоб домовитися про погашення заборгованості.