Спадщина Йогана Пфістера: у Бережанах стартував проєкт зі збереження унікальної скульптури

У Бережанах розпочинають новий проєкт, присвячений збереженню та популяризації мистецької спадщини видатного скульптора Йогана Пфістера. У Бережанському замку працюватиме реставраційна майстерня «Pfister RestSculptures», де досліджуватимуть та відновлюватимуть автентичні твори митця.

Проєкт реалізує Державний історико-архітектурний заповідник у місті Бережани за підтримки Українського культурного фонду. У реєстрі УКФ зазначено, що загальний бюджет проєкту становить близько 600 тисяч гривень, з яких понад 534 тисячі гривень — запитувана підтримка фонду.

У заповіднику наголошують: Бережани мають унікальну мистецьку спадщину, пов’язану з Йоганом Пфістером, і вона важлива не лише для міста чи Тернопільщини, а й для українського та європейського культурного контексту.

Місце, де працював видатний скульптор

Особливе значення у спадщині Пфістера має Бережанський замок та його замкова каплиця Святої Трійці.

У першій половині XVII століття майстерня Пфістера працювала над мистецьким оздобленням каплиці. Її вирізняють монументальність задуму, високий художній рівень та унікальний стюковий декор.

Сам Пфістер працював у Бережанах у 1615–1642 роках. Тут він створював оздоблення замку та Троїцького замкового костелу, а також надгробки представників родини Синявських — власників замку. Саме в Бережанах сформувався його унікальний стиль, а місто стало важливим осередком скульптурного мистецтва Центрально-Східної Європи того часу.

Раніше в межах проєкту «PFISTER ART: Бережанська спадщина» вже працювали над популяризацією спадщини митця. Зокрема, досліджували його твори, створювали 3D-моделі скульптур та проводили реставрацію окремих робіт. У 2024 році до Бережанського замку повернули відреставровану скульптуру Пфістера «Надія».

Реставраційна майстерня стане освітнім простором

Новий проєкт має не лише зберегти автентичні твори Пфістера, а й створити умови для подальшого дослідження та навчання.

У Бережанському замку працюватиме виїзна реставраційна майстерня. Її планують перетворити на освітньо-практичний хаб для майбутніх реставраторів.

«Реставраційна майстерня “Pfister RestSculptures”» має продовжити популяризацію мистецької спадщини Пфістера, започатковану попереднім проєктом 2023 року. Головна мета — збереження автентичних мистецьких творів скульптора у замковій каплиці.

Після завершення роботи майстерні в замку планують створити довготривалу виставку відреставрованих творів у їхньому історичному середовищі, доповнивши її сучасними технологіями.

Таким чином, замкова каплиця має стати не просто місцем збереження старовинних скульптур, а простором, де відвідувачі зможуть краще зрозуміти мистецькі процеси минулих століть.

«Щоб зберегти спадщину — спочатку потрібно усвідомити її цінність»

У Державному історико-архітектурному заповіднику наголошують, що для Бережан цей проєкт є значно більшим, ніж чергова грантова ініціатива.

«Для нас це не просто грантовий проєкт. Це можливість по-новому дослідити та представити спадщину Йогана Пфістера, привернути увагу до Бережан і показати їхнє місце в європейському культурному просторі», — зазначають у заповіднику.

Там вважають, що Україна продовжує відкривати світові свої культурні скарби, а Бережани можуть стати важливою частиною цього процесу.

«Бо щоб зберегти спадщину — спочатку потрібно усвідомити, яку саме цінність ми маємо», — наголошують автори проєкту.

Йоган Пфістер належить до найвизначніших скульпторів кінця XVI — першої половини XVII століття. Його творчість поєднувала риси Ренесансу та маньєризму, а роботи можна поставити в один ряд із найкращими творами скульптури Центрально-Східної Європи того часу.

Для Бережан спадщина Пфістера є частиною історії міста, яка пережила століття, війни та зміни політичних режимів. Тепер перед громадою стоїть завдання не лише зберегти те, що дійшло до наших днів, а й зробити цю спадщину зрозумілою та доступною для сучасного суспільства.

Історія Бережан та спадщина Йогана Пфістера продовжується — цього разу вже у форматі реставраційної майстерні.