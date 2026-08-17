На Тернопільщині взялися за стихійну торгівлю кавунами та динями: проводять спільні рейди

У літній період на Тернопільщині побільшало місць стихійної торгівлі баштанними культурами. Щоб виявляти порушення та захистити споживачів, фахівці Держпродспоживслужби разом із поліцейськими проводять спільні рейди.

Під час перевірок увагу звертають на несанкціонований продаж кавунів і динь, припинення правопорушень та дотримання продавцями вимог законодавства.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що продаж харчових продуктів має здійснюватися у визначених місцях із дотриманням санітарних та інших встановлених вимог.

Стихійна торгівля, за словами фахівців, може створювати ризики для споживачів, адже походження та якість продукції у таких місцях часто неможливо належно перевірити. Крім того, незаконні торговельні точки можуть погіршувати санітарний стан територій і перешкоджати руху пішоходів та транспорту.

Жителів області закликають не купувати кавуни, дині та інші продукти у місцях стихійної торгівлі, а обирати офіційні торговельні майданчики.