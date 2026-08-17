Кременецькі рятувальники патрулюють поля та екосистеми за допомогою дрона

Протягом минулого тижня кременецькі рятувальники проводили моніторинг сільськогосподарських угідь та природних екосистем, щоб вчасно виявляти можливі осередки загорянь.

Для контролю пожежної обстановки над територіями здійснювали повітряне патрулювання за допомогою безпілотного літального апарата.

Через спекотну погоду та підвищення пожежної небезпеки особливу увагу рятувальники приділяють запобіганню пожежам у природних екосистемах та на сільськогосподарських угіддях.

Під час моніторингу обстежували поля, прилеглі території та природні екосистеми. Найбільше уваги приділяли ділянкам із сухою рослинністю, де через високі температури вогонь може швидко поширюватися та охоплювати значні площі.

Використання БПЛА дає змогу рятувальникам оперативно обстежувати великі території, своєчасно помічати осередки загорянь та швидше реагувати на пожежі.

Рятувальники закликають жителів області бути максимально обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність та не залишати без нагляду джерела вогню.

У разі виявлення загоряння необхідно негайно телефонувати за номером 101.