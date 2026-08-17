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Тернопільщина втратила ще одного Героя – загинув Ярослав Мадяр

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ЧОРТКІВСЬКА ГРОМАДА ВТРАТИЛА НА ВІЙНІ ЩЕ ОДНОГО ГЕРОЯ

На російсько-українській війні загинув Мадяра Ярослав. Повідомляє чортківська міська рада.

Чоловік народився 18 грудня 1981 року.

Призваний на службу у серпня 2024 року. Був командиром десантно-штурмового відділення

24 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання.

Зустріч тіла Героя відбудеться у вівторок, 18 серпня, о 13:00 годині в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла.

Псалтир: 18 серпня о 19:00 годині в кімнаті смутку по вул. В. Великого,1.
Чин похорону розпочнеться у середу, 19 серпня, о 12:00 годині.

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