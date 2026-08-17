Тернопільщина втратила ще одного Героя – загинув Ярослав Мадяр
ЧОРТКІВСЬКА ГРОМАДА ВТРАТИЛА НА ВІЙНІ ЩЕ ОДНОГО ГЕРОЯ
На російсько-українській війні загинув Мадяра Ярослав. Повідомляє чортківська міська рада.
Чоловік народився 18 грудня 1981 року.
Призваний на службу у серпня 2024 року. Був командиром десантно-штурмового відділення
24 листопада 2024 року загинув під час виконання бойового завдання.
Зустріч тіла Героя відбудеться у вівторок, 18 серпня, о 13:00 годині в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла.
Псалтир: 18 серпня о 19:00 годині в кімнаті смутку по вул. В. Великого,1.
Чин похорону розпочнеться у середу, 19 серпня, о 12:00 годині.