Підписи на дев’яти сторінках договору виявилися не Апостола: нові деталі справи Марчука

У справі щодо ліцензійного договору на творчий доробок відомого українського художника Івана Марчука з’явився новий важливий документ. Згідно з висновком Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, підписи, розташовані після прізвища Ігоря Апостола на дев’яти аркушах договору від 21 травня 2020 року, виконані не ним, а іншою особою.

Про це повідомив юрист Валерій Карпунцов, який представляє інтереси Івана Марчука.

За його словами, йдеться про висновок судової експертизи від 7 серпня 2026 року №2532-Е.

«Це вже не логічні оцінки, не припущення і не слова опонентів. Це висновок судових експертів», — написав Карпунцов.

Що встановила експертиза

Експерти досліджували підписи, розташовані у нижній правій частині кожного з дев’яти аркушів ліцензійного (авторського) договору №1 від 21 травня 2020 року.

У висновку зазначено, що ці підписи виконані не Ігорем Михайловичем Апостолом, а іншою особою.

Водночас експертиза сама по собі не встановлює, хто саме виконав ці підписи та за яких обставин вони з’явилися на документі. Відповіді на ці питання мають встановити слідство та суд.

Карпунцов поставив низку запитань

Після появи висновку експертизи Валерій Карпунцов звернувся до Ігоря Апостола та інших фігурантів історії.

Зокрема, він поставив питання:

хто саме виконав підписи замість Ігоря Апостола;

хто організував їх появу на договорі;

хто знав, що підпис Апостола виконаний іншою особою;

хто привіз цей документ Івану Марчуку на підпис;

хто представляв художнику договір як належно оформлений документ.

Карпунцов також зазначив, що, за його інформацією, Іван Марчук особисто Ігоря Апостола не бачив.

«Хто, де, коли, з ким і за яких обставин це робив — має встановити слідство», — наголосив юрист.

Йдеться про договір на використання творчого доробку Марчука

Судовий спір стосується ліцензійного договору, який Іван Марчук оскаржує та просить визнати недійсним.

За словами Карпунцова, паралельно з цивільною справою вже розслідується кримінальне провадження щодо можливого шахрайства, пов’язаного з укладенням цього договору.

Тепер до матеріалів справи додався висновок судової експертизи щодо підписів.

Карпунцов наголошує, що не має наміру підміняти слідство чи суд, однак вважає, що нові обставини потребують відповідей.

Карпунцов закликає визнати договір недійсним

У своєму дописі юрист також звернувся до фігурантів справи із закликом визнати позовні вимоги Івана Марчука та припинити судовий процес.

«Найменш болісний шлях — визнати позовні вимоги Івана Марчука щодо недійсності цього ліцензійного договору», — заявив він.

За словами Карпунцова, подальші спроби захищати договір можуть лише ускладнити ситуацію для всіх причетних.

Водночас остаточну юридичну оцінку договору та обставинам появи підписів має дати суд. Сам факт виконання підписів іншою особою ще не встановлює, хто саме це зробив, з якою метою та чи були до цього причетні інші особи.

Карпунцов завершив свій допис емоційним зверненням до фігурантів справи: «Схаменіться!»

Наразі справа Івана Марчука триває. Новий висновок експертів може стати одним із ключових документів під час подальшого розгляду спору щодо дійсності ліцензійного договору.