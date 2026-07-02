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Львівська митниця передала старовинні ікони Тернопільському обласному художньому музею

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Фонди Тернопільського обласного художнього музею поповнилися двома іконами кінця ХІХ століття, які згідно з експертними висновками становлять історичну та культурну цінність.

Серед музейних реліквій:

  • ікона «Богородиця Замилування Вишгородська», датована другою половиною ХІХ століття і створена на території Слобожанщини;
  • образ «Спас Нерукотворний», створений наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в традиціях західноєвропейського іконопису

Напередодні до Волинського краєзнавчого музею митники передали ікону «Богородиця Одигітрія» – витвір ХІХ ст. та антикварні переклади праць німецьких природознавців-практиків Курта Ламперта, видана 1900р. та Макса Гесдерфера (1898).

Вищезгадані цінності були вилучені працівниками Львівської митниці під час незаконного переміщення через митний кордон України.

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