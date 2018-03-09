Хоч голосів і бракувало, позачергова сесія обласної ради буде

6 березня голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук видав особисте розпорядження щодо позачергової сесії.

Відомо, що головною темою, з якою працюватимуть обласні депутати, буде визначення позиції щодо подій 3 березня ц.р. під стінами Верховної Ради.

“Питання проведення позачергового сесійного засідання не зібрало необхідних голосів, — повідомляють у прес-службі облради. — Проте, зважаючи на певний резонанс, який викликали у суспільстві силові сутички між правоохоронними органами та громадськими активістами у центрі Києва 3 березня, голова обласної ради Віктор Овчарук видав особисте розпорядження про скликання восьмої сесії 13 березня о 10 годині”.