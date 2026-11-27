У Тернополі 5 грудня відбудеться донорська акція «Подаруй життя солдату». Жителів Тернопільщини запрошують здати кров для військових.

Ініціативу приурочили одразу до трьох важливих дат: Дня Збройних сил України, Дня волонтера та свята Миколая.

Як зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові, донорська кров необхідна захисникам, які потребують медичної допомоги після поранень.

Акція відбудеться у суботу, 5 грудня, з 09:00 до 14:00 у Тернопільському обласному центрі служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8.

Організатори закликають тернополян долучитися до ініціативи та стати донорами. Адже донорська кров — це можливість подарувати шанс на життя.